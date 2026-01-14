weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
hängt mit verletzungen zusammen SBB Baskets atmen auf: Besondere Regel limitiert sie nicht mehr 

In dieser Saison hatten die SBB Baskets quasi durchgängig personelle Sorgen. Umso glücklicher blicken sie auf die jüngsten Genesungen. 

Von Yannik Sammert 14.01.2026, 09:26
Nicht mehr verletzt: Joshua Bonga.
Nicht mehr verletzt: Joshua Bonga. (Foto: Imago Images/Hartmut Bösener)

Magdeburg - Es gab Phasen in dieser Saison, wo die SBB Baskets  nicht entspannt wechseln konnten in einer Partie. Eine Regel bereitete dem Zweitliga-Aufsteiger um Trainer Eiko Potthast Unbehagen. Bei jeder Auswechselung dachte das Trainerteam diese wachsam und ebenso weitsichtig mit.