In dieser Saison hatten die SBB Baskets quasi durchgängig personelle Sorgen. Umso glücklicher blicken sie auf die jüngsten Genesungen.

SBB Baskets atmen auf: Besondere Regel limitiert sie nicht mehr

Magdeburg - Es gab Phasen in dieser Saison, wo die SBB Baskets nicht entspannt wechseln konnten in einer Partie. Eine Regel bereitete dem Zweitliga-Aufsteiger um Trainer Eiko Potthast Unbehagen. Bei jeder Auswechselung dachte das Trainerteam diese wachsam und ebenso weitsichtig mit.