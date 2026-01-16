Vor der Begegnung zwischen Phoenix Hagen und den SBB Baskets spricht nur ganz wenig für die Sachsen-Anhalter. Doch diese fahren sehr mutig, höchst motiviert und äußert hungrig zum Auswärtsspiel.

Magdeburg - Von neun Liga-Heimspielen hat Phoenix Hagen in dieser Saison bisher acht gewonnen. Bei den Partien herrscht in der legendären Ischelandhalle überragende Stimmung – mit Gießen die beste der Liga. Und tabellarisch grüßt Aufstiegsanwärter Hagen verdient von der Spitze. Der Primus musste die wenigsten Niederlagen aller Zweitligisten hinnehmen (acht) und warf bis dato die meisten Punkte (1.648). All dem entsprechend betont Coach Eiko Potthast vor der Partie seiner SBB Baskets in Hagen: „Es wird das schwerste Auswärtsspiel der Saison.“