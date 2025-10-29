HALLOWEEN-HEIMSPIEL SBB Baskets empfangen den Tabellenführer: Gibt es Saures statt Süßes für Hagen?
Die SBB Baskets zelebrieren bei der Begegnung gegen Phoenix Hagen Halloween. Sportlich hoffen die Sachsen-Anhalter auf eine riesige Überraschung.
Aktualisiert: 29.10.2025, 14:43
Magdeburg - Vielleicht werden am Freitagabend Vampire in der Wolfgang-Lakenmacher-Halle sein, ebenso Hexen und Gespenster. Denn die Zweitliga-Partie zwischen den SBB Baskets und Phoenix Hagen (19 Uhr) steht im Zeichen von Halloween.