Die Tage mit zwei Partien gegen glasklare Aufstiegskandidaten haben die SBB Baskets abgeschlossen. Wie es am Sonnabend bei Phoenix Hagen lief und insgesamt für den Aufsteiger in der Pro A aussieht.

Die SBB Baskets um De’Vondre Perry überzeugten und konnten doch keinen Sieg bejubeln.

Magdeburg - Nach der starken Leistung gegen den Tabellenzweiten BG Göttingen (82:89) waren die SBB Baskets bei Primus Phoenix Hagen zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ganz nah dran, ein Spitzenteam niederzuringen. Nur den ersten Abschnitt konnten die Sachsen-Anhalter am Sonnabend nicht offen gestalten. Dann fanden sie klasse rein. Im dritten Viertel führten De’Vondre Perry, Nigel Pruitt (mit jeweils 23 Punkten die besten Werfer) und Co. gar kurz 48:46. „Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, meinte Coach Eiko Potthast nach dem 84:95 (42:46) in Hagen.