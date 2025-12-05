Die eh schon gebeutelten SBB Baskets haben eine Hiobsbotschaft erhalten: Leistungsträger Travis Henson wird lange aussetzen müssen.

Verletzungsdrama der SBB Baskets geht weiter: Jetzt hat es Unterschiedsspieler Henson erwischt

Travis Henson dürfte für die SBB Baskets zumindest ohne weiteren Neuzugang kaum zu ersetzen sein.

Magdeburg - Die Stimmung der SBB Baskets könnte nach der Partie bei den Merlins Crailsheim am Freitag wirklich gut sein. Trotz einer weiteren Niederlage dort. Zufrieden resümierte Coach Eiko Potthast nach dem achtbaren 76:89 (43:49), „gegen ein Topteam mitgehalten“ zu haben. Und den Sachsen-Anhalter gelang tatsächlich wie angepeilt eine offensive Verbesserung, sie kreierten zahlreiche gute Szenen und die Dreierquote war mit 44 Prozent überragend. Auch defensiv hatte Potthast viel Gutes gesehen. So zog der Coach „insgesamt ein positives Fazit“.