Die SBB Baskets haben einen extrem schmerzhaften Misserfolg erlebt. Auf unvorstellbare Weise verloren sie gegen Abstiegskampf-Rivale Rhein-Stars Köln, nicht weniger sonderbar verlief es bereits vor Beginn des Duells.

Aus einem wunderbaren Abend wurde eine Basketball-Tragödie

Tempomacher Daivien Williamson, dann war er wie seine Teamkollegen der SBB Baskets enttäuscht und frustriert. (Foto: Hartmut Bösener)

Magdeburg - Ganz lange sah es nach einem wunderbaren Freitagabend für die SBB Baskets aus. Die Partie gegen die Rhein-Stars Köln startete klasse, ein 30:15 nach dem ersten Viertel gab Schub. Danach blieben die Baskets um Wirbelwind Daivien Williamson (mit 30 Zählern bester Werfer) durchgängig komfortabel in Front. Sie agierten überlegen, hatten Spaß. „Die erste Halbzeit war exzellent“, so Coach Eiko Potthast. Nach 23 Minuten betrug der Vorsprung gar 21 Punkte.