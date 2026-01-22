Abstiegskampf-thriller SBB Baskets stehen vor extrem wichtigem Spiel: „Nervös sind wir nicht“

Nach den Topgegner-Wochen geht es für die SBB Baskets mit einer packenden Paarung gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt weiter. Das Ziel der Gastgeber ist klar: an die Vorwochen anknüpfen.