  4. SBB Baskets stehen vor extrem wichtigem Spiel gegen Köln

Abstiegskampf-thriller  SBB Baskets stehen vor extrem wichtigem Spiel: „Nervös sind wir nicht“

Nach den Topgegner-Wochen geht es für die SBB Baskets mit einer packenden Paarung gegen einen Konkurrenten um den Klassenerhalt weiter. Das Ziel der Gastgeber ist klar: an die Vorwochen anknüpfen. 

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 22.01.2026, 12:38
Am Freitagabend wollen die SBB Baskets als geschlossene Einheit den Heimsieg holen.
Magdeburg - Im Sport gibt es diese besonderen Spiele, denen die Fans bereits Tage vorher angespannt entgegenfiebern. Wo die Teams wissen: In dieser brisanten Partie wird es mit ziemlicher Gewissheit feurig zugehen.