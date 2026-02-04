Der Sport mit dem orangen Ball steuert auf das Schließen des Wechselmarkts zu. Wie die Lage bei den SBB Baskets wenige Tage vor dem Ende der Transferperiode ist.

Aus Transfermarkt wird Transferkampf – und auch die SBB Baskets sind betroffen

Einen Abgang beabsichtigen die SBB Baskets um Kevin Magdowski nicht, einen Neuzugang aber schon.

Magdeburg - Der Transfermarkt im Basketball ist besonders. Schließlich konnten die hiesigen Klubs seit Saisonbeginn durchgehend Spieler verpflichten – bis jetzt. Bevor das Spieljahr in die heiße Phase geht, schließt der Markt. Der 15. Februar steht als Deadline-Day im Kalender. Und aus dem Transfermarkt ist ein Transferkampf geworden. „Es hat zwischen vielen Teams der Kampf um deutsche Spieler begonnen“, erklärt Kevin Magdowski, der Sportchef der SBB Baskets.