Die SBB Baskets sahen in der Partie bei den Artland Dragons vorab ein wichtiges Spiel. Es gab für die heftig ersatzgeschwächten Gäste dann jedoch eine knappe Niederlage.

SBB Baskets verlieren ohne den halben Kader bei den Artland Dragons

Quakenbrück/Magdeburg - Die SBB Baskets konnten in der noch jungen Zweitliga-Saison personell nie aus dem Vollen schöpfen. Lennard Winter, Ben Köhler und Nigel Pruitt mussten bis dato komplett aussetzen. Doch die Ausfälle steckten die Sachsen-Anhalter in den ersten Partien gut weg.