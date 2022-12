SBB Baskets Wolmirstedt bei den RheinStars Köln Zu Gast

Wolmirstedt - Wiedersehen macht Freude – am Sonnabend in Köln. Dann treten die SBB Baskets Wolmirstedt bei den Rhein-Stars an. Dann treffen sich SBB-Headcoach Eiko Potthast und Steffen Haufs wieder. Der 27-Jährige hat drei Jahre lang in der Halle der Freundschaft gespielt, ehe es ihn im Sommer in die alte Heimat zurückzog. Auch weil er an der Hochschule Fresenius seinen Master im Studienfach „Corporate Finance und Controlling“ belegt. „Wir hatten mit Steffen eine schöne Zeit in Wolmirstedt, sind mit ihm aufgestiegen“, sagte Potthast. In die 2. Bundesliga Pro B nämlich, in der sie nun als Gegner gegenüberstehen zwischen dem Tippoff um 18 Uhr und der Schlusssirene.