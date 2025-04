Wolmirstedt - Bill Borekambi hatte mit dem letzten Sprungwurf in dieser Partie den Sieg vollendet. Einen sehr souveränen Sieg im Übrigen, mit dem sich die SBB Baskets den Einzug ins Viertelfinale der Play-offs in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B sicherten. Mit 93:70 (44:31) setzten sich die Schützlinge von Trainer Eiko Potthast auch im zweiten Duell am Freitagabend bei Orange Academy in Neu-Ulm durch. Die erste Partie hatte Wolmirstedt mit 84:76 für sich entschieden.

