Die ersten Monate der Saison hatten sich die SBB Baskets ebenso anders vorgestellt wie den Verlauf des Novembers. Auch nach der Partie in Kirchheim warten sie auf den dritten Sieg.

Von Yannik Sammert Aktualisiert: 23.11.2025, 18:24
Auch an diesem Wochenende gelangen mit Kirchheim einem Gegner mehr Körbe als den SBB Baskets.
Auch an diesem Wochenende gelangen mit Kirchheim einem Gegner mehr Körbe als den SBB Baskets. (Foto: Imago Images/Eibner)

Magdeburg - Zahlreiche Basketball-Spiele halten spektakuläre Momente bereit. Einige sind von der Dominanz einer Mannschaft geprägt. Viele verlaufen äußerst packend. Ein Hergang wie der am Sonnabend beim 73:65 (42:31) zwischen den Kirchheim Knights und den SBB Baskets erscheint in der Theorie hingegen beileibe nicht wahrscheinlich. Es geschah fast Unglaubliches bei dieser Zweitliga-Partie, nämlich im dritten und letzten Viertel.