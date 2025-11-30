Derzeit befinden sich die SBB Baskets noch in der Länderspielpause. Die Volksstimme blickt auf die Ereignisse seit dem Saisonstart.

Trainer Eiko Potthast und Co. konnten sich über schöne Kulissen bei den Heimspielen freuen.

Magdeburg - Die ersten zwei Monate der Saison liegen hinter den SBB Baskets. Es sei eine Phase des Lernens gewesen, meinen alle Verantwortlichen des ambitionierten Zweitliga-Aufsteigers bezogen auf ihre Bereiche. „Wir sind ins kalte Wasser gesprungen und haben so viele Erfahrungen gesammelt, was uns in den nächsten Jahren echt helfen wird“, betont Sportchef Kevin Magdowski. Worin genau die Aha-Effekte bestehen, beleuchtet die Volksstimme im Folgenden.