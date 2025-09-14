Die Oscherslebener feiern in der DTM einen dominanten Doppelsieg - und kassieren danach eine Pleite.

Spielberg/Magdeburg - René Rast war Spitzenreiter für eine Nacht. Am Sonnabend hatten sich nämlich alle Hoffnungen erfüllt auf dem Red Bull Ring im österreichischen Spielberg. „Das fühlt sich gigantisch an“, erklärte der 38-Jährige nach seinem dominanten Sieg auf dem 4,326 Kilometer langen Kurs, den er 38-mal umrundete. Auch Teamkollege Marco Wittmann durfte strahlen, machte er im BMW M4 als Zweiter den Doppelsieg für Schubert Motorsport perfekt. Am Sonntag allerdings folgte die Ernüchterung.