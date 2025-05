Die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft geht in Südbrandenburg in die nächste Runde. Der Kurs könnte den BMW aus Oschersleben besser liegen.

Die Boxenstrategie des Schubert-Teams (Marco Wittmann) war zum Saisonstart in Oschersleben überzeugend.

Klettwitz/Oschersleben. - Das Auftakt-Wochenende der diesjährigen DTM-Saison vor knapp einem Monat in Oschersleben war für die Lokalmatadoren vom Team Schubert Motorsport noch nicht das Gelbe vom Ei. Reichlich schwer taten sich die mehrfachen Champions René Rast und Marco Wittmann auf der Heimstrecke ihres Rennstalls. Überraschend war das nicht, denn die Vorzüge des BMW M4 GT3 EVO kommen auf anderen, weniger engen Kursen besser zur Geltung. Das war im Vorfeld bekannt und bestätigte sich. Dass es letztlich dennoch drei Top-Ten-Platzierungen wurden, war ein kleiner Erfolg. Am Sonnabend und Sonntag, auf der zweiten Saisonstation am Lausitzring, soll nun der nächste Schritt nach vorne gelingen.