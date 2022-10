Schubert Motorsport feiert in Debütsaison zwei Titel in der DTM

So lächeln Sieger: Sheldon van der Linde (l.) und Torsten Schubert feierten nach dem Saisonfinale eine Doppelsieg.

Magdeburg - Selten hat man den Chef so schön lächeln sehen. Als Torsten Schubert am Sonntag am Hockenheimring den Pokal für das beste Team erhielt, strahlte er im Wettlauf mit der Sonne. „Dieser Erfolg wäre ohne das große und starke Team, das hinter Schubert Motorsport steht, gar nicht möglich gewesen“, sagte er nach dem Saisonfinale im Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).