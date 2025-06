Magdeburg - Früher hat sich Arne Schubert die Rennen des Gregorio Paltrinieri am Bildschirm angeschaut, bei der Europameisterschaft in Stadi Grad (Kroatien) standen sie gemeinsam auf dem Startblock. Sowohl im neuen Knockout-Rennen, das seine Premiere bei den kontinentalen Titelkämpfen feierte, als auch in der Teamstaffel. „Er ist ja schon lange mein Vorbild, deshalb war es auch eine Ehre, gegen ihn zu schwimmen“, erklärte der 18-Jährige vom SC Magdeburg. Sie kraulten vor allem im Einzel-Wettbewerb nebeneinander, in der abschließenden Teamstaffel indes kraulte der Italiener Paltrinieri eine Minute voraus.

