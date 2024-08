Henrik Janssen hat das Diskusfinale bei den Olympischen Spielen verpasst. Der SCM-Athlet scheiterte in der Qualifikation ohne gültigen Versuch.

SCM-Diskuswerfer Janssen erlebt in Paris einen Albtraum

Henrik Janssen ist in der Qualifikation ausgeschieden.

Paris. - Henrik Janssen hat sich innerlich so oft geohrfeigt, dass das Klatschen noch über das Stade France hinaus zu hören war. 62,89 Meter hätten dem 26-Jährigen gereicht, um bei seiner Olympia-Premiere ins Finale einzuziehen. 62,89 Meter – ein Witz aus seiner Sicht. „Dafür kann man mich normalerweise nachts um zwei Uhr wecken und ich werfe die. Das ist sehr, sehr bitter“, erklärte der Diskus-Hüne vom SC Magdeburg, der am Ende seines Vorkampfes gar keine Zahl in der Ergebnisstatistik zu stehen hatte. Stattdessen drei Buchstaben: x – x – x. Alle Versuche ungültig.