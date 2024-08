Brandenburg an der Havel/Magdeburg. - Die 103. deutschen Meisterschaften in Brandenburg an der Havel hätten für Moritz Florstedt kaum besser laufen können. Der Kanute vom SC Magdeburg sicherte sich zwei Titel und zudem eine Silbermedaille. „Es war ein guter Saisonabschluss. Ich konnte meine Leistung noch einmal bestätigen, die ich bei der WM abgerufen habe“, sagte ein zufriedener Florstedt, für den es am Montag in den Urlaub auf der tunesischen Insel Djerba geht. Und die eine Woche Erholung hat er sich redlich verdient.

