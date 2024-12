Budapest/Magdeburg - Um 9 Uhr fällt an diesem Dienstag der erste Startschuss zu den Vorläufen. Dann ist auch Florian Wellbrock sogleich über 1.500 Meter Freistil gefordert. Ungewöhnlich ist das deshalb, weil Wellbrock zu jenen Schwimmern zählen müsste, die bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Budapest im schnellsten Zeitlauf am Abend starten. Doch hatte der 27-Jährige keine Meldezeit über diese Distanz anzubieten, also springt er in einem der vermeintlich langsameren Rennen ins Becken – und muss letztlich über seine Zeit auf eine gute Platzierung hoffen.

