SCM-Schwimmer Gose und Märtens ziehen positive Jahresbilanz

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter Isabel Gose und Lukas Märtens. In Tokio nahmen die Schwimmer des SC Magdeburg erstmals an den Olympischen Spielen teil. Beim Pokal der Landeshauptstadt legten sie den Grundstein für weitere Erfolge im kommenden Jahr. Dennoch waren sie nicht zufrieden.

Magdeburg - Mit der Teilnahme an den Olympischen Spielen in Tokio erfüllten sich die Schwimmer Isabel Gose und Lukas Märtens ihren Kindheitstraum. Doch die beiden Athleten vom SC Magdeburg, die privat ein Paar sind, haben weitere Ziele. Im dreiwöchigen Höhentrainingslager in der Sierra Nevada in Spanien bereiteten sie sich auf 2022 vor. Beim Pokal der Landeshauptstadt in der Elbeschwimmhalle sicherten sie sich ihre Startplätze für den nächsten Höhepunkt ihrer Karriere.