Die Schwimmer Florian Wellbrock und Leonie Märtens vom SC Magdeburg sind bereit für das Rennen in der Seine. Das Training am Dienstag musste jedoch abgesagt werden.

Paris. - Glück wird der ständige Begleiter der Freiwasser-Athleten sein, wenn am Donnerstag die Damen und am Freitag (jeweils ab 7.30 Uhr) die Herren in der warmen Seine um olympischen Glanz kämpfen. Glück werden sie auch benötigen, wenn sie nach der Hälfte der 1,67 Kilometer langen Runde an einer Boje von Strömung auf Gegenströmung wechseln. Und Glück werden sie benötigen, um sich am Verpflegungssteg auf jeder Runde versorgen können, denn dieser Steg „ist dort, wo die Strömung am stärksten ist“, erklärt Bernd Berkhahn, der Trainer der SCM-Athleten Leonie Märtens und Olympiasieger Florian Wellbrock, die über die zehn Kilometern gefordert sind.