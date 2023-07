Am Sonnabend wird in Magdeburg wieder geboxt. Im neuen „SES Fight Club“ unter dem Dach von LuckyFitness kämpft Julian Vogel um die WBO-Junioren-Krone im Super-Weltergewicht. Insgesamt stehen zehn heiße Duelle auf dem Programm.

So nett werden Julian Vogel (l.) und Mykyta Alistratov am Sonnabend bei ihrem Duell um die WBO-Junioren-WM im Super-Weltergewicht nicht nebeneinander stehen.

Magdeburg - SES-Promoter Ulf Steinforth lächelte gestern beim Medientermin im Mercure Plaza Hotel mit der Sonne um die Wette. Denn fast auf den Tag genau veranstaltet er nach einem Jahr wieder einen Box-Abend in Magdeburg. Im vergangenen Juli wurde im Maritim-Hotel geschwitzt. An diesem Sonnabend (ab 19 Uhr auch im MDR-Livestream) wird im neuen „SES Fight Club“ unter dem Dach von LuckyFitness in der Salzmannstraße (Sudenburg) gekämpft. Rund 800 Fans können dabei sein. Und es gibt auch noch einige Restkarten.

Im Video: Mehrere Boxkämpfe in Magdeburg - Das erwartet die Besucher

Boxkampf in Magdeburg: Die SES-Box-Gala im „SES Fight Club“ am 15. Juli 2023 wird mit der WBO-Junioren-Weltmeisterschaft von Julian Vogel aus dem „Team Deutschland“ gekrönt. (Bericht: Stefan Richter)

„Wir wollten vor der Sommerpause eigentlich nur eine kleine Sache veranstalten. Aber jetzt sind es doch zehn Kämpfe geworden, die auch viel Spannung versprechen“, kündigte Steinforth einen heißen Abend an. Schließlich steigt anschließend noch das SES-Sommerfest im Sudenburger Biergarten. Und da wollen Steinforth und Co. auch einen neuen Junioren-Weltmeister feiern. Julian Vogel kann sich nämlich im Super-Weltergewicht die WBO-Krone holen. Gegner des 20-Jährigen wird der drei Jahre ältere Ukrainer Mykyta Alistratov sein.

Vogel will WBO-Champ bei den Junioren werden

Von seinen bisher elf Profi-Kämpfen hat Vogel sieben Duelle vorzeitig gewonnen. „Ich will diesen Gürtel unbedingt und die Leute können sich auf einen spannenden Kampf freuen. Aber einen K.o. kann man nicht planen“, so der gebürtige Ascherslebener. Unterschätzt wird Alistratov, der bisher acht Profikämpfe bestritt und ebenfalls noch ungeschlagen ist, natürlich keinesfalls. Vogels Trainer Dirk Dzemski: „Das ist ein starker Gegner. Um sich seinen Traum zu verwirklichen, muss Julian sehr konzentriert zur Sache gehen.“

Und der Ukrainer hat sich in seiner Wahlheimat Prag scheinbar intensiver auf den Fight vorbereitet als es nötig war. „Es ist mein erster Kampf über zehn Runden, aber ich bin gut vorbereitet und es kann alles passieren“, sagte er – und wurde verwundert angeschaut. Denn der Titelkampf ist nur auf acht Runden angesetzt. Steinforth klärte aber schnell auf: „Früher waren die Kämpfe um die Junioren-WM auf zehn Runden angesetzt. Aus gesundheitlichen Gründen wurde das aber auf acht Runden reduziert“. Und Dzemski ergänzte: „In der Vorbereitung von zehn Runden auszugehen, hat keine Bedeutung für den Kampf. Mit zwei Runden weniger zu planen, wäre es wohl eher ein Problem.“ Aber Alistratovs Trainer glaubt ohnehin nicht an einen so langen Kampf. Oleksandr Karvatskyi: „So einen starken Gegner hatten wir bisher zwar noch nicht. Aber ich denke nicht, dass es über die vollen Runden gehen wird.“

Fress und die SES-Talente im neuen Gym auch dabei

Das könnte auch in den anderen neun heißen Duellen der Fall sein. Vor allem Roman Fress ist im Cruisergewicht immer gut für ein schnelles Ende. Anfang April holte er sich in Chemnitz gegen Roman Gorst mit einem krachenden K.o. in Runde zwei den deutschen Meistertitel. Nun steigt der 29-Jährige gegen den 25-jährigen Kolumbianer Edwin Mosquera in den Ring und will sich in der Weltrangliste weiter nach vorne schieben und für internationale Titelkämpfe empfehlen.

Bei der ersten Veranstaltung im neuen Gym dürfen auch die anderen SES-Talente nicht fehlen. Marlon Dzemski bekommt es im Weltergewicht mit dem Polen Marian Wesolowski zu tun. Robin Rehse bestreitet im Mittelgewicht gegen Felix Kriedemann sogar ein echtes Sachsen-Anhalt-Duell. Rehse wohnt in Ballenstedt und Kriedemann in Halle. Mit Tom Laske (im Super-Leichtgewicht gegen Seiran Engel/China) und Artur Henrik (im Super-Mittelgewicht gegen Adam Cieslak/Polen) sind zwei weitere Jungs aus dem Team Deutschland dabei. Und die inzwischen nach Magdeburg gezogene SES-Kämpferin Lara Ochmann boxt im Federgewicht gegen Edina Kiss aus Ungarn.

Gespannt darf man auch auf Artur Reis (Super-Mittel gegen Pavlo Ospinnikov/Ukraine) sein. Außerdem steigen der Hamburger Schwergewichtler Ilia Mezencev (gegen Christian Demaj/Göppingen) und Eda Essaoudi (Dorsten) im Federgewicht (Gegnerin noch offen) in den Ring.