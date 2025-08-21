Seit Roman Fress vom Duell gegen Chris Billiam-Smith um den Interimstitel der WBO weiß, hat er schon sein Trainingspensum erhöht. Den Engländer hat der SES-Cruisergewichtler in den vergangenen Jahren auch schon aufmerksam verfolgt und sieht deshalb eine große Chance, sich auf der Weltbühne des Boxens zu beweisen.

SES-Cruisergewichtler Roman Fress bekommt jetzt mit Promoter Ulf Steinforth und Trainer Robert Stieglitz die große Chance auf einen WM-Titel.

Magdeburg/Garrel - Als mich Ulf Steinforth gefragt hat, ob ich für dieses Duell bereit bin, kam sofort mein Ja. Schließlich habe ich auf diese Chance lange hingearbeitet und gewartet. Einfach schön, dass sich jetzt das harte Training und die Geduld auszahlt“, erzählt Roman Fress über den Augenblick als ihm der SES-Promoter die Anfrage des Weltverbandes WBO überbrachte. Inzwischen ist das Duell gegen Chris Billiam-Smith offiziell angeordnet. Bis zum 8. September muss sich Steinforth mit seinem Promoter-Kollegen Ben Shalom mit dem Boxstall „Boxxer“ einigen, sonst wird der Kampf versteigert. Weil beide Boxställe unbedingt wollen, ist schwer davon auszugehen, dass man sich rechtzeitig einig.