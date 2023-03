Boxen SES-Kämpfer haben Titel im Visier

Am Sonnabend steigt in Chemnitz die nächste SES-Boxgala. Im Hauptkampf will sich SES-Halbschwergewichtler Tom Dzemski den EU-Titel gegen den Franzosen Daniel Blenda Dos Santos holen. Zuvor klettert Roman Fress im Duell um den Deutschen Meistertitel im Cruisergewicht gegen Roman Gorst in den Ring.