SES-Schwergewicht Agit Kabayel will sich in Riad in den Status des Pflichtherausforderers für einen WM-Kampf boxen. Sein Gegner: der ungeschlagene Frank Sanchez aus Kuba.

Magdeburg. - Wenn der Kampfabend in Riad schon unter dem Titel „Ring of Fire“ ausgetragen wird, stellt sich natürlich die Frage, wer zum gleichnamigen Lied von Johnny Cash einmarschiert. Ist es Tyson Fury, Oleksandr Usyk oder Frank Sanchez? Oder ist es Agit Kabayel? Klar ist nur: In der Kingdom Arena in der Hauptstadt Saudi-Arabiens wird es an diesem Sonnabend (ab 18 Uhr/DAZN) unfassbar heiß und schlagkräftig. Denn in beiden Kämpfen geht es um die Weltmeisterschaft – einmal unmittelbar, einmal mittelbar. Und jeweils im Schwergewicht.