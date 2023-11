Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Sebastian Vollmer wird nun aus der Ferne die Daumen drücken. Der 37-Jährige hatte berufsbedingt die Wahl, mit der Nationalmannschaft der Sitzvolleyballer an der Europameisterschaft in Caorle (Italien) im Oktober oder am Weltcup in Kairo (Ägypten) vom 11. bis 18. November teilzunehmen. Die Wahl hatte sich für den Hünen vom HSV Medizin gelohnt – er ist nämlich mit EM-Silber aus Italien zurückgekehrt. In einem packenden Kampf über fünf Sätze musste sich der als Libero eingesetzte Vollmer mit seinem Team Bosnien-Herzegowina geschlagen geben. „Die Bosnier haben im Tiebreak ihre Erfahrung ausgespielt“, berichtet Vollmer über das verlorene Finale. Und zugleich über den ersten verlorenen Kampf um das Ticket für die Paralympics in Paris im nächsten August. Zwei Chancen hat die Auswahl des Deutschen Behindertensportverbandes noch. Eben in Ägypten und bei einem Qualifikationsturnier im nächsten Jahr, das in China stattfinden soll.