Gesucht werden Sachsen-Anhalts beste Sportler des Jahres 2025. Alle Fans können online für ihre Favoriten abstimmen.

Bis zum 16. November können Sportfans für ihre Favoriten in Sachsen-Anhalt abstimmen.

Magdeburg/DUR – Wer waren die besten Sportler des Jahres 2025 in Sachsen-Anhalt? Das will der Landessportbund wissen und bittet alle Sportfans im Bundesliga zur Online-Abstimmung.

In den drei Kategorien "Sportler", "Sportlerin" und "Mannschaft" können alle Teilnehmer für ihre Favoriten abstimmen. Eine erste Vorauswahl wurde bereits getroffen, in den Individualdisziplinen stehen ja zehn Personen zur Wahl, bei den Mannschaften sind es zwölf.

Zur Wahl: Sachsen-Anhalt sucht Sportler des Jahres 2025: Hier abstimmen!

Seit dem 3. November läuft die Online-Abstimmung, sie endet am 16. November. Wer abstimmen will, muss dafür nur seine Emailadresse angeben.

Die Online-Voting ist aber nur ein Teil der Wahl zu Sachsen-Anhalts besten Sportlern. Es geht zu 50 Prozent in die Wertung ein, die andere Hälfte legt ein Expertengremium fest. Verdient haben den Sieg sicher alle Nominierten, aber es wird spannend, wer am Ende gewinnt!