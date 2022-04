SSV Samswegen beendet Gewichtheben-Bundesliga mit einem Sieg

Die Gewichtheber des SSV Samswegen haben in der Bundesliga einen versöhnlichen Saisonabschluss hingelegt. Mit dem Sieg in Roding sicherte sich da Team Platz fünf. Zudem konnte noch ein Rekord bejubelt werden.

Roding - Gewichtheber-Bundesligist SSV Samswegen sicherte sich mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg beim Sextett des Turnerbundes Roding den fünften Platz in dieser Saison. Mit 783:738,9 Zählern fiel der Erfolg dank einer bemerkenswerten Steigerung in der zweiten Teildisziplin, dem Stoßen, am Ende recht deutlich aus. Zu Wettkampf-Halbzeit lagen die oberpfälzischen Gastgeber noch mit 293,7:292 in Front.