Magdeburg - Anlässlich ihres 20. Geburtstages hat sich Maya Werner selbst beschenkt. Am Sonnabend hat sie beim Gothaer&Friends-Pokal in der Elbehalle die Norm für die Weltmeisterschaft in Singapur (27. Juli bis 3. August) unterboten, hat über 400 Meter Freistil nach 4:06,43 Minuten angeschlagen und nicht nur bei sich selbst eine große Freude ausgelöst. Sondern auch bei Isabel Gose vom SCM. Die 22-Jährige lobte ihre Clubgefährtin mit einem kurzen Satz: „Das war der Hammer.“ Und sie analysierte weiter: „Das war von Anfang bis Ende wirklich stabil und sehr kraftvoll.“ Und damit ist klar: Gose, die die Norm wie jene über 800 Meter bereits in der Vorwoche in Stockholm abgeliefert hatte, ist bei der WM zumindest auf dieser Distanz nicht die einzige deutsche Starterin.

