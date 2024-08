Paris. - Till Steinforth hatte gerade am Wohnmobil gewerkelt. Er hatte mit seiner Emma eine kleine Europareise geplant. Prag, Berlin, Hamburg, Amsterdam: Dafür war sie extra aus den USA nach Magdeburg gekommen. Nun sind sie beide in Paris, wo sie zuletzt mit Steinforths Familie auf der Tribüne im Stade de France saß und er über die Tartanbahn rauschte, schwere Geräte warf, in den Sand und über Stangen sprang. Die Stunden des Debütanten, der für den SV Halle startet, endeten letztlich mit einem 15. Platz im Zehnkampf. Dabei hatte er sich in der Rolle des Ersatzmanns unter Coach Wolfgang Kühne vorbereitet. Eher sanft statt hart: „Wir haben weiter an meiner Technik gearbeitet“, berichtete Steinforth. „Aber ich denke, eine echte Olympia-Vorbereitung ist was anderes.“

