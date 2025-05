Der 26-Jährige startet innerhalb von 24 Stunden bei der Diamond League in Doha und in Magdeburg.

Magdeburg - Der Magen-Darm-Infekt ist überwunden, der Doppelstart kann kommen. Vor Henrik Janssen vom SCM liegen zwei anstrengende Tage. Am Freitagabend ist der 26-Jährige bei der Diamond League in Doha gefordert, am Sonnabend steht er im Magdeburger Leichtathletik-Stadion im Diskusring. „Henrik wird nach dem Wettkampf in Doha einen Nachtflug nehmen und am Samstag um 9 Uhr in Berlin ankommen und nach Magdeburg weiterfahren, danach legt er sich noch mal aufs Ohr, um ab 15.30 Uhr beim Wettkampf seines Heimatvereins zu starten“, beschrieb Janssens Trainer Jörg Schulte den Reiseplan.