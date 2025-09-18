Der 23-jährige Magdeburger musste sich knapp elf Wochen vor seinem Start in Tokio einer OP unterziehen.

Magdeburg - Till Steinforth hat sich noch einmal aus Miyazaki gemeldet, aus dem Vorbereitungscamp der deutschen Leichtathleten in Japan. An diesem Sonnabend wird der Magdeburger Zehnkämpfer um 2 Uhr (MESZ) bei der Weltmeisterschaft in Tokio in seinen Wettkampf über zwei Tage starten. „Die Vorbereitung lief sehr gut“, teilte der 23-Jährige mit. „Das Training war auch sehr gut.“ Beides verlief allerdings nicht ohne Einschränkungen.