  Leichtathletik: Till Steinforth vor der WM: „Gelassen angehen"

Der 23-jährige Magdeburger musste sich knapp elf Wochen vor seinem Start in Tokio einer OP unterziehen.

Von Daniel Hübner 18.09.2025, 11:15
Till Steinforth blickt entspannt der WM entgegen.
Till Steinforth blickt entspannt der WM entgegen. Imago/Beautiful Sports

Magdeburg - Till Steinforth hat sich noch einmal aus Miyazaki gemeldet, aus dem Vorbereitungscamp der deutschen Leichtathleten in Japan. An diesem Sonnabend wird der Magdeburger Zehnkämpfer um 2 Uhr (MESZ) bei der Weltmeisterschaft in Tokio in seinen Wettkampf über zwei Tage starten. „Die Vorbereitung lief sehr gut“, teilte der 23-Jährige mit. „Das Training war auch sehr gut.“ Beides verlief allerdings nicht ohne Einschränkungen.