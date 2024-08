Paris - Lars Fleischmann war der wichtigste Mann in den vergangenen Tagen in Paris. Zumindest für Timo Barthel. „Ich habe es ihm zu verdanken, dass ich relativ schmerzfrei starten konnte“, sagte er. Der Physiotherapeut der deutschen Wasserspringer hat sich um die Schmerzen des 28-Jährigen gekümmert, hat sie gelindert, um den Mann vom SV Halle mit einem guten Gefühl in den letzten Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Paris zu schicken.

