Toni Eggert und Co.: Plötzlich in der Verfolgerrolle

Der Ilsenburger Toni Eggert ist im Doppelsitzer mit Sascha Benecken mit einem vierten und fünften Platz in die Rodel-Saison gestartet. Die Siege in Innsbruck sicherten sich ausschließlich die Österreicher.

Innsbruck/Magdeburg - Georg Hackl konnte sich sein Lächeln nicht verkneifen. Im Weltcup eins nach seinem Wechsel aus der Werkstatt in Berchtesgaden ins Team des österreichischen Verbandes hatte der Materialcoach die Kufen seiner neuen Schützlinge zum berauschenden Erfolg geschliffen. Bei acht Starts landeten die Gastgeber am Wochenende in Innsbruck-Igls acht Siege. Auch einen Dreifach-Sieg bei den Doppelsitzern. Sogar einen Vierfach-Sieg bei den Männern. „Das ist auch für mich sehr überraschend“, sagte Hackl in der ARD.