Poznan/Magdeburg - Der Jubel des David Töpel dürfte riesig gewesen sein. Mit Florin Bange hat der 21-Jährige vom SC Magdeburg am Freitagabend auf dem Maltasee in Poznan (Polen) das Finale im Canadier-Zweier erreicht. Und mit deutlichen Vorsprung. Das Duo gewann seinen Vorlauf über 500 Meter in 1:40,79 Minuten und mit vier Sekunden vor der Konkurrenz und qualifizierte sich damit direkt für den Endlauf am Sonntag. Für beide ist es der ersten Start in einem A-Finale bei einem Weltcup. Die nationalen Gegner Nico Pickert/Conrad Scheibner, die sich mit Töpel/Bange um das Ticket für die Weltmeisterschaft im August in Mailand streiten, müssen dagegen als Zweite ihres Vorlaufs am Sonnabend zunächst das Semifinale bestreiten.

In der Vorschlussrunde im Kajak-Zweier über 500 Meter kommt es indes zu einem ersten Shodown an diesem Sonnabend. Dann fahren Moritz Florstedt vom SCM mit Jonas Draeger gegen Jacob Schopf/Max Lemke um einen der ersten drei Plätze, die zum Start im Sonntagsfinale berechtigen. Schopf/Lemke haben ihren Vorlauf in 1:29,35 Minuten gewonnen, Florstedt/Draeger wurde in ihrem Auftaktrennen Zweiter in 1:30,14 Minuten Zweite.