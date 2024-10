Der fünfte Streckenvorschlag sitzt: Der Magdeburg-Marathon startet am 20. Oktober. Es ist die 20. Auflage des Events in der Landeshauptstadt.

Magdeburg. - Der Meldezähler tickt, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, die Strecken stehen fest: Wenn es Herbst wird in Magdeburg, kommt der Tag des Marathons. Am 20. Oktober feiert das traditionelle Event seine 20. Auflage. Ralf Eger von der organisierenden VLG 1991 ist dann zum zehnten Mal dabei. Nicht als Läufer, sondern als der Mann mit dem Überblick. „Aber wir werden ganz sicher auch einen Halbmarathon schaffen“, sagt der 59-Jährige mit einem Lächeln. Laufarbeit gibt es für Eger und seine Mitstreitern gewiss.

An jenem Sonntag wird also um 9.10 Uhr der erste Startschuss erfolgen. Und im Grunde genommen laufen die Athleten, ob beim Halbmarathon, Marathon oder über die zehn Kilometer auf (fast durchgehend) bewährten Wegen – nur neu konzipiert. „Wir haben Baustellen in Magdeburg, die noch nicht ganz fertig werden und Baustellen, die gerade aufgemacht werden“, erklärt Eger zur fünften Version des diesjährigen Laufes: „Wir mussten die gesamte Streckenplanung mehrmals überdenken.“ Am Dienstag dieser Woche ist die abschließende Version beschieden worden. Sie erhält Abschnitte, die bereits vor Jahren gelaufen wurden wie an der Alten Elbe entlang im Herrenkrugpark. Aber sie führt auch über die neue Kaiser-Otto-Brücke. Und hinter all den Überlegungen steckte Mathematik. „Es geht ja darum, keine Strecke über 42,5, sondern eben 42,195 Kilometer auszumessen“, so Eger. Und damit geht es um das Gefühl, einen regulären Marathon gelaufen zu sein.

Bis zu 4.500 Läufer werden erwartet

Das Gefühl, wieder in Magdeburg zu starten, erhalten die Teilnehmer bereits am Sonnabend vor dem Start, wenn zur traditionellen Nudelparty in der Messehalle 1 geladen wird, wenn zugleich die Startnummern ausgegeben werden, wenn es ein Bühnenprogramm geben wird, wenn die Unterstützer des Events und Bildungsstätten der Stadt über ihre beruflichen Perspektiven informieren.

Und schon dort werden jene Teilnehmer um ein Zeichen gebeten, die zum 20. Mal beim Magdeburg-Marathon starten. Bislang haben Recherchen in den Ergebnislisten eine Dame und 13 Männer ausgemacht, die zum runden Geburtstag mit besonderen Pokalen ebenso gewürdigt werden sollen wie die Sieger, die letztlich über den Elbauen-Boulevard das Ziel erreichen. Das Fenster zur personalisierten Online-Anmeldung wird bereits am 10. Oktober geschlossen. „Aber auch danach kann man sich immer noch anmelden“, berichtet Eger, der bereits zufrieden auf die aktuelle Resonanz von zirka 3.600 Kindern, Jugendlichen, Damen und Herren blickt. Aber in dieser Zahl noch nicht das Ende sieht, denn: „Wir erwarten etwa 4.000 bis 4.500 Läufer.“

200 Helfer sind dabei

Eine andere Zahl begeistert Eger aber ganz besonders. Die Zahl der Helfer. Und die hat zudem ihre ganz besondere Geschichte. „Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Wochen vor dem Marathon gerade mal 50 ehrenamtliche Helfer, jetzt sind es schon 200“, sagt Eger. Damals war Andreas Krüger, Egers Mitstreiter bei der VLG, nach Hause gekommen und hat seine Tochter gefragt, warum eigentlich niemand aus dem Norbertus-Gymnasium das Event unterstützt. „Jetzt sind es allein 80 Schüler aus diesem Gymnasium, die zu unseren Helfern gehören“, so Eger lächelnd. Und jetzt sind es nur noch 15 Tage bis zum Start des 20. Magdeburg-Marathons. Der Meldezähler tickt.