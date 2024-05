Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Im Teambus des FCM fuhren die Fußballerinnen des Magdeburger FFC am Mittwochabend am Dom vor. In roten Mottoshirts knipsten sie Bilder nach einem 6:0-Erfolg über Blau-Weiß Dölau, ihrem achten Landespokalsieg in Serie. Gefeiert wurde danach noch ausgelassen. Denn so viel ist klar: Es war der letzte Titel des MFFC. Im Sommer folgt der finale Schritt der Verschmelzung mit dem 1. FC Magdeburg. Dann geht der reine Frauenfußballclub als Abteilung Frauen- und Mädchenfußball in den FCM über. Dies hatten die Mitglieder beider Clubs im November vergangenen Jahres beschlossen. Formell wurde dieser Schritt bereits zum 1. Januar vollzogen. Im Sommer folgt nun auch die optische Anpassung: Aus Rot-Schwarz wird Blau-Weiß.