Video: Magdeburger Olympia-Starter um Florian Wellbrock geehrt

Olympiasieger Florian Wellbrock trägt sich vor den Augen von Magdeburgs Oberbürgermeister Lutz Trümper in das Goldene Buch der Stadt ein. Für den 23-Jährigen war es bereits der vierte Eintrag. Auch alle weiteren Magdeburger Olympia-Starter durften sich mit einer Unterschrift in dem Buch verewigen.

Magdeburg. Die Medaillengewinner Florian Wellbrock und Sarah Köhler waren beim Empfang der Magdeburger Olympia-Teilnehmer im Alten Rathaus ein begehrtes Fotomotiv. Sogar die Handball-Schiedsrichter Tobias Tönnies und Robert Schulze, die unter anderem das Spiel um Bronze bei den Herren leiteten, sicherten sich ein Bild mit dem Schwimmer-Paar. Doch nicht nur wegen der Fotoanfragen oder dem Eintrag in das Goldene Buch der Stadt Magdeburg hat Wellbrock realisiert, was er in Tokio geleistet hat: Gold über zehn Kilometer im Freiwasser und Bronze über 1500 Meter im Becken. „Ich schaue mir die Medaille oder das 10-Kilometer-Rennen an, um zu verstehen, was da passiert ist. Dann kommt es irgendwann im Kopf an“, erklärt Wellbrock, der morgen seinen 24. Geburtstag feiert, „es macht mich unheimlich stolz, dass ich mich jetzt Olympiasieger nennen darf.“