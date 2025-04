4.000 Zuschauer kommen zum ersten Rennentag des Jahres in den Herrenkrug. Und sehen im letzten Rennen den Sieg eines Lokalmatadors.

Magdeburg. - Seine Pferde kennt Frank Fuhrmann natürlich ganz genau, mit all ihren Stärken und Schwächen. Vor dem dritten Rennen beim Saisonauftakt am Sonnabend im Magdeburger Herrenkrug hat er eine Analyse zu den Chancen seiner vier Pferde gegeben und zum Beispiel zu Mandy’s Girl erklärt: „Wenn sie einen vernünftigen Start hinkriegt, dann ist sie brandgefährlich.“ Mandy’s Girl hatte letztlich keinen guten Start und kam ebenso wie die drei anderen tierischen Schützlinge des Trainers aus Möser nicht in die Podestnähe beim Preis des deutschen Handballmeisters SC Magdeburg. Auf ein Podium musste Fuhrmann sogar bis zum letzten Rennen warten – bis zum mit 6.000 Euro dotierten Preis der Volksstimme über 1.800 Meter. Und dann ritt der erfahrene Jockey Jozef Bojko Malhumorada mit einer halben Länge vor Rosel zum Sieg.