Warum Isabel Gose vom SCM trotz verpasster Medaille zufrieden sein kann

Abu Dhabi/Magdeburg - So kurz nach dem Rennen war Isabel Gose hin- und hergerissen von ihrem Resultat, das an sich ein solch starkes war. „Es ist schon ein bisschen ärgerlich, dass ich an beidem vorbeigeschwommen bin“, resümierte sie ihren vierten Platz über die 800 Meter Freistil bei der Kurzbahn-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi (Emirate) mal ein bisschen freudig, mal ein bisschen seufzend. Zu Bronze fehlten der 19-Jährigen vom SC Magdeburg ja nur 27 Hundertstelsekunden, zum deutschen Rekord, gehalten seit zwei Jahren von Trainingspartnerin Sarah Köhler, fehlten ihr nur 24 Hundertstel. Letztlich brachte ihre Zeit von 8:08,26 Minuten allerdings so viele positive Aspekte mit sich, dass es keinen Grund gab, traurig zu sein.