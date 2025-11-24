Selbst ein Unentschieden wäre schmeichelhaft gewesen. Aber dass der Kampf um den Euro-Titel der WBO im Halbschwergewicht zwischen Artur Reis und Mateusz Tryc mit 2:1 für den SES-Boxer gewertet wurde, sorgte für großes Kopfschütteln und tut dem Boxsport gar nicht gut.

Artur Reis und Mateusz Tryc (l.) lieferten sich beim Duell um den Euro-Titel der WBO im Halbschwergewicht lange Zeit eher einen Ringkampf.

Chemnitz/Magdeburg - Wenn bei einer Urteilsverkündung gepfiffen wird, hat das Boxen verloren. Und selbst Artur Reis fiel das Jubeln eher schwer. Dass die Punktrichter das Duell um die Euro-Krone der WBO im Halbschwergewicht gegen Mateusz Tryc aus Polen mit 96:94, 94:96 und 97:93 für den SES-Kämpfer gewertet hatten, war nämlich höchst umstritten und für die Experten auch eher komplett falsch.