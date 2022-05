Wellbrock vom SC Magdeburg verzichtet auf erstes Finale

Magdeburg/Kazan - Florian Wellbrock hatte bereits am ersten Tag der Kurzbahn-Europameisterschaften durchaus gute Chancen, um die Medaillen zu kraulen. Aber der Schwimmer vom SC Magdeburg kraulte nicht durch das Becken von Kazan (Russland), er verzichtete auf seinen Start über 400 Meter Freistil. „Das war nicht so geplant“, berichtete sein Trainer Bernd Berkhahn zwar. Aber der Verzicht hat einen guten Grund. Denn Wellbrocks Konzentration gilt auch in Kazan ganz den 1500 Metern. Und auf seine Paradestrecke will der 24-Jährige gerne eine neue Bestzeit aufstellen. Wellbrock bestätigte nach seinem ersten Rennen: „Da ich mich aber auf die 1500 Meter fokussieren möchte und weiß, dass ich mich im Finale über die 400 Meter nicht mehr steigern werde, habe ich das Finale abgesagt.“