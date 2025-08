Singapur/Magdeburg - Florian Wellbrock ist als Zeitschnellster ins Finale der Weltmeisterschaften von Singapur geschwommen. Der 27-Jährige vom SC Magdeburg, der bei den Freiwasser-Wettbewerben dieser Titelkämpfe vier Goldmedaillen gewann, absolvierte am Samstagmorgen mitteleuropäischer Zeit seinen Vorlauf über 1.500 Meter Freistil in 14:44,81 Minuten. Der Hannoveraner Sven Schwarz erreichte mit der viertschnellsten Zeit (14:45,31) ebenfalls den Endlauf am Sonntag.

Bereits in der Finalsession am Sonnabend ist neben Isabel Gose über 800 Meter Freistil auch Nina Holt gefordert. Die 22-Jährige erzielte mit der Mixedstaffel über 4x100 Meter Freistil einen deutschen Rekord und zog als siebtbestes Team in den Medaillenkampf ein. Nach 3:34,87 Minuten schlugen Holt, Nina Jazy, Josha Salchow und Rafael Miroslaw an. Als schnellstes Team kraulte die USA in den Endlauf (3:21,48).