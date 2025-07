Der Olympiasieger startet am Mittwoch bei der WM in Singapur über die zehn Kilometer.

Wellbrock vom SCM will wieder lieben und leiden

Will vor allem wieder Spaß haben: Florian Wellbrock.

Magdeburg - Irgendwann hatte er nur noch funktioniert. Irgendwann war es ein Arbeitsverhältnis, das sich zwischen ihm und dem Schwimmen entwickelt hatte. Florian Wellbrock weiß nicht genau, wann es passiert ist. Aber die Kenntnis der Ernüchterung kam vor allem bei den Olympischen Spielen in Paris im vergangenen Jahr, vor allem nach dem Vorlaufaus. „Wenn du mit so einer Arbeitsbereitschaft auf den Startblock steigst und nicht die nötige Leidenschaft und den Spaß mitbringst, hast du unterbewusst mehr Druck, dir fehlt die Leichtigkeit, die Lockerheit“, sagt der 27-Jährige vom SC Magdeburg in einem Interview mit der „Welt“.