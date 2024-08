Paris - „Isa Löwenherz“ wurde sie damals getauft, als Familie Gose noch in Berlin lebte und Isabel Gose für die Wasserfreunde Spandau schwamm. „Sie hatte mit Hidar und Sebastian zwei tolle Trainer, die ihr Talent erkannt haben“, berichtet Vater Gerrit aus dieser Zeit, in der die Tochter ein achtjähriges Mädchen war. „Isa Löwenherz“ hatte immer die schnellste letzte Bahn, hatte auf dieser ihre Gegnerinnen eingeholt und überholt. Wie auch am Mittwochabend bei den Sommerspielen, 14 Jahre später also, als sie Simona Quadarella aus Italien einholte und überholte. Und Bronze gewann.

