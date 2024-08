Paris - Bernd Berkhahn ist von diesem Aus persönlich auch betroffen. „Natürlich kommen da auch Zweifel an der eigenen Arbeit auf, stellt man alles in Frage“, sagte der Trainer von Florian Wellbrock vom SC Magdeburg. Sein Schützling hat am Sonnabend das Finale bei den Olympischen Spielen in Paris über 1.500 Meter verpasst. Eineinhalb Stunden später stellte sich der Coach den Fragen in der La Defense Arena. „Wir sind alle fassungslos und traurig“, erklärte der 53-Jährige in der Mixedzone und vor einer großen blauen Wand, hinter der Wellbrock kurz zuvor im Becken noch ausgeschwommen war. Der 26-Jährige selbst äußerte sich nicht.

