Die SBB Baskets Wolmirstedt landen in der 2. Basketball-Bundesliga Pro B gegen Leverkusen einen grandiosen Sieg – müssen ihn mit einem Ausfall aber teuer bezahlen.

Wolmirstedt. - Die Parole nach dem Spiel lautete also: „Pizza für alle.“ Und Eiko Potthast muss damit leben, dass „bei uns auch nichts intern bleiben kann, alles muss rausposaunt werden“, sagte er am Sonnabend lächelnd am Telefon, nachdem er eine andere Basketball-Mission gerade beendet hatte.