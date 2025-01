Palm Beach Gardens - Golf wird jetzt im warmen Florida auch in der Halle gespielt. Die neue TGL - ganz unbescheiden die Abkürzung für „Tomorrow's Golf League“ - um Mitbegründer Tiger Woods (49) und Rory McIlroy (35) feierte in Palm Beach Gardens ihre Premiere. Am ersten Spieltag unterlag das Team des New York Golf Clubs um Tokio-Olympiasieger Xander Schauffele dem Bay Golf Club deutlich mit 9:2.

Gespielt wurde in einer eigens für diesen Event gebauten Halle auf dem Campus des Palm Beach State College. 1.500 Zuschauer konnten das Debüt live im SoFi-Center verfolgen und sorgten für eine Party-Atmosphäre, wie es sie die Profis allenfalls von den WM Phoenix Open kennen. „Es ist wild zu sehen, wie dieser Traum Realität geworden ist. Es ist nicht traditionelles Golf, ja. Aber es ist Golf“, sagte Woods.

Der traditionelle Golfsport ist derzeit auf der Suche nach neuen Formaten und Innovationen, um wieder mehr Interesse bei den Fans zu wecken. Nun soll also die revolutionäre TGL neuen Schwung in die Golfwelt bringen.

Golfsimulator, Mikrofone und ganz viele Stars

In der neuen Liga treten sechs Teams mit jeweils vier Spielern in zweistündigen Matches gegeneinander an, die in den USA zur besten Sendezeit auf der ESPN-Plattformen übertragen werden. Es ist eine Kombination aus Schlägen auf eine große Leinwand eines Golfsimulators und Schlägen auf eine riesige Puttingfläche aus echten Gras. Die Spieler tragen Mikrofone.

Der Zeitplan der TGL wurde so gestaltet, dass er sich mit dem Tourplan der Golfprofis vereinbaren lässt. Die vier besten Teams qualifizieren sich für die Playoffs. Der Sieger des SoFi-Cups erhält neun Millionen Dollar.

Woods und McIlroy konnten viele prominente Golfer für das Projekt gewinnen - 13 davon sind Major-Sieger. US-Superstar Woods und seine Jupiter Links starten am 14. Januar in die TGL. Für Nordirlands Golf-Ikone McIlroy und seinem Team aus Boston beginnt die Hallen-Saison am 27. Januar mit dem Duell gegen die Mannschaft von Woods.