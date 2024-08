Für Schwergewichtler Jello Krahmer sind die Olympischen Spiele früh beendet. Am Dienstag startet ein deutsches Duo. Kubas Top-Ringer Mijain Lopez kann zum fünften Mal in Serie Gold holen.

Paris - Ringer Jello Krahmer hat bei den Olympischen Spielen in Paris seinen Auftaktkampf verloren und ist ausgeschieden. Der 28-Jährige aus Schorndorf unterlag dem Chinesen Meng Lingzhe und verabschiedete sich aus dem Rennen um die Medaillen in der Klasse bis 130 Kilogramm. Meng scheiterte später im Halbfinale, daher durfte Krahmer auch nicht mehr in der Hoffnungsrunde um Bronze weiter ringen. Nur jene Ringer, die gegen einen der beiden Finalisten verlieren, bekommen diese Chance.

Der kubanische Ringer-Star Mijain Lopez erreichte derweil erneut das Finale im Superschwergewicht und kann am Dienstagabend zum fünften Mal in Serie Olympia-Gold gewinnen.

Zukunftshoffnung Lazogianis startet am Dienstag

Am Dienstag geht auch Lucas Lazogianis in der Klasse bis 97 Kilogramm auf die Matte. Der 23-Jährige ist perspektivisch gesehen der größte Hoffnungsträger im deutschen Griechisch-römisch-Team, das in einem Umbruch steckt und in Paris nur mit zwei Athleten vertreten ist. Eine Medaille wäre aber eine Überraschung. Nach den Spielen in Tokio 2021 waren sowohl die Bronzemedaillengewinner Frank Stäbler und Denis Kudla als auch der langjährige Top-Schwergewichtler Eduard Popp abgetreten.

Bei den Frauen startet die Leipzigerin Anastasia Blayvas in der Klasse bis 50 Kilogramm.